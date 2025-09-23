Agevole passaggio del turno di Coppa Italia per il Milan. Il Diavolo stende il Lecce davanti ai propri tifosi.

A San Siro è andato in scena il match tra Milan e Lecce valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese all’esordio in campionato, i rossoneri hanno collezionato nove punti nelle successive tre gare (una delle quali proprio contro il Lecce), ritrovando la propria identità e, soprattutto, dando chiari segnali di crescita sul piano della manovra e della condizione.

Tutt’altro avvio di stagione è quello del Lecce, che chiude momentaneamente la classifica di Serie A con un solo punto in quattro giornate. A preoccupare i tifosi salentini, in particolare, è lo scarso rendimento in fase offensiva: i nuovi innesti arrivati dal mercato non sono – per ora – riusciti a raccogliere la pesante eredità di Nikola Krstovic, l’ex bomber giallorosso da 11 gol e 5 assist in campionato nella scorsa stagione, passato in estate all’Atalanta.

Il primo tempo di San Siro è stato caratterizzato da un netto predominio rossonero, sotto tutti i punti di vista. Alla superiorità tecnica e tattica, dimostrata dalla formazione di Max Allegri – in tribuna perché squalificato – già dai primi minuti di partita, si è aggiunta rapidamente anche la superiorità numerica, a causa dell’espulsione del difensore salentino Siebert al 18′.

Solo due minuti più tardi, il Milan concretizza il bel gioco in gol: un gran cross di Bartesaghi dalla sinistra taglia tutta l’area degli ospiti, trovando il puntuale e vincente inserimento di Santiago Gimenez, al primo gol stagionale.

La ripresa si apre con una perla di Nkunku che al 51′, su assist di Saelemaekers, raddoppia il vantaggio milanista con un acrobatico gol in semirovesciata.

Sono, poi, due riserve di lusso, Pulisic (in gol) e Fofana (suo l’assist), a confezionare il 3-0 finale per il Milan che persisterà fino al triplice fischio.

Milan, agli ottavi di Coppa Italia: chi affronterà

Dopo aver superato senza patemi l’esame casalingo con il Lecce, la squadra di mister Allegri approda agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio.

Il club biancoceleste, storicamente a suo agio nella competizione, ospiterà il Diavolo all’Olimpico in una partita da dentro o fuori che promette spettacolo e intensità e che vedrà – inevitabilmente – l’uscita dalla coppa nazionale di una delle sue protagoniste.