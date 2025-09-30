Dopo l’episodio di San Siro e le parole in conferenza, lo spogliatoio del Napoli resta sotto osservazione. La sensazione è che il confronto sia solo rimandato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivato il faccia a faccia tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne dopo il cambio mal digerito dal belga a San Siro e la risposta del tecnico in conferenza stampa. Il nervosismo resta palpabile, anche se la vicenda potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

Per Conte lo spogliatoio è un luogo sacro e inviolabile: il rispetto reciproco tra giocatori e staff tecnico è alla base del suo metodo di lavoro. È quindi probabile che a Castel Volturno l’argomento venga ripreso, almeno per mettere un punto definitivo sulla questione e consentire al gruppo di voltare pagina.

Il Napoli resta concentrato sui prossimi impegni, ma il dialogo interno sarà decisivo per ritrovare subito compattezza e serenità.