Highlights e gol Roma-St Polten 5-0: Women’s Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 66

La Roma batte 5-0 il St.Polten nella 5^ giornata di Women Champions League 2022/2023 ed è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale con una giornata d’anticipo. Match interrotto a lungo per pioggia sbloccato nel primo tempo da Serturini e chiuso da Giacinti all’82’. Dopo la rete del doppio vantaggio il St.Polten esce dal campo e subisce 3 gol in 5 minuti. Doppietta tra l’84’ e l’86’ di Giugliano e gol del 5-0 segnato da Glionna all’88’ per chiudere un match storico per le ragazze di Spugna.