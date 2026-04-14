Champions League, Simeone elimina il Barcellona. Avanti il PSG

Le emozioni della Champions League hanno emesso i loro verdetti: l’Atletico Madrid va avanti, fuori il Barcellona. Bene il PSG

Stasera si disputavano due delle partite più attese e più importanti della Champions League. Il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona è stato senza esclusioni di colpi e alla fine ha visto prevalere il Colchoneros, che si sono imposti nel doppio confronto con un incredibile 3-2.

Si tratta assolutamente di un esito contro pronostico, ma su cui pesa molto la partita d’andata, in cui l’Atletico è riuscito a vincere 2-0 in trasferta. Eppure, stasera le cose si erano messe molto bene per gli ospiti. Il Barcellona è riuscito ad andare avanti 2-0 con Yamal e Torres dopo solo 24 minuti.

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La remuntada sembrava ormai a un passo, ma la rete di Lookman ha messo a posto punteggio e qualificazione in semifinale per i ragazzi di Simeone. L’espulsione di Garcia al 79esimo ha suggellato il passaggio del turno. Quando la difesa conta più dell’attacco: 1-2, ma passa l’Atletico.

Il PSG senza problemi con il Liverpool: altra vittoria

Nel frattempo, il PSG si è confermato uno dei club favoriti per la vittoria finale. I francesi hanno mostrato tutte le loro qualità, vincendo 2-0 anche nel ritorno in terra inglese.

La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, e senza che il Liverpool riuscisse a trovare il gol che tanto gli serviva. Al 79esimo, però, è arrivato il gol che ha chiuso i giochi, quello di Dembelé. È stato ancora il francese a segnare nel finale per un pesantissimo 4-0 complessivo.