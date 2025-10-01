Doppietta di Hojlund e due assist di De Bruyne regalano a Conte i primi tre punti europei. Decisivo Milinkovic-Savic nel recupero.

Arriva al Maradona il primo successo stagionale del Napoli in Champions League: 2-1 contro lo Sporting Lisbona, con Rasmus Hojlund protagonista assoluto grazie a una doppietta su assist di Kevin De Bruyne.

In piena emergenza difensiva – fuori anche Di Lorenzo – Conte ridisegna la retroguardia con Spinazzola a destra, Gutierrez a sinistra e la coppia Beukema-Jesus al centro. L’avvio è di marca azzurra, ma lo Sporting si difende compatto e prova a ripartire con il talento 2007 Geovany Quenda. A spezzare l’equilibrio è il numero del belga al 36′, che parte dalla sua metà campo e serve Hojlund per l’1-0. Rui Silva nega il raddoppio a Politano e mantiene vivi i Leoes, che nella ripresa trovano il pari: rigore di Suarez al 62′, con Milinkovic-Savic battuto dal dischetto.

Conte cambia subito volto al Napoli inserendo Lang e Neres, e al 79′ arriva la rete decisiva: ancora De Bruyne a pennellare e ancora Hojlund a colpire di testa per il 2-1. Nel finale gli azzurri soffrono ma resistono grazie al portiere serbo, che al 94′ salva su Hjulmand blindando tre punti pesantissimi.

Il Napoli sale così a quota 3 nel girone, agganciando proprio i portoghesi e rilanciando la propria corsa europea.