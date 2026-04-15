Calciomercato Juventus: svolta a sinistra, doppio colpo italiano

La dirigenza della Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato per la prossima sessione estiva, tra gli obiettivi anche il restyling della fascia sinistra.
Juve, Cambiaso in uscita?
La Juventus cerca uno, forse due, laterali mancini. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di acquistare almeno un calciatore che possa dare respiro alla manovra come richiesto da Spalletti.
Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, molto dipenderà anche dal futuro di Andrea Cambiaso. Il 26enne esterno difensivo ex Genoa potrebbe diventare un asset fondamentale per finanziare la campagna acquisti. Vista la valutazione stimata intorno ai 40 milioni di euro, e l’interesse da parte di diversi club di Premier League e Liga spagnola, una sua eventuale cessione potrebbe finanziare non solo no, ma due colpi a sinistra.
Calciomercato: due obiettivi italiani a sinistra
Il primo nome sul lista degli obiettivi della dirigenza della Juve per raccogliere l’eredità di Cambiaso sulla corsia mancina sembrerebbe essere quello di Lorenzo Bernasconi. Il 23enne laterale mancino dell’Atalanta in questa stagione ha trovato sempre più spazio.
Scoperto dal vivaio della Cremonese e valorizzato nel progetto Under 23 nerazzurro, Bernasconi ha dimostrato di avere non solo tanta corsa, ma anche parecchia qualità in fase di impostazione. Il costo del cartellino potrebbe aggirarsi oggi sui 20 milioni di euro, un investimento assolutamente alla portata dei bianconeri ed un prezzo congruo per Comolli.
Ma Bernasconi non è l’unico profilo sotto la lente di ingrandimento della Juve, che pensa anche ad un innesto di esperienza. Per questa ragione tra i possibili obiettivi, occhio anche al profilo di Leonardo Spinazzola.
L’esterno ex Roma ha trovato a Napoli l’elisir della giovinezza, diventando una delle certezze di Conte. A fine stagione, però, l’accordo che lega il giocatore al Napoli scadrà ed il rinnovo al momento sembra in stallo, soprattutto viste le differenze sulla durata contrattuale tra l’entourage del calciatore e la presidenza partenopea. Un eventuale ritorno di Spinazzola a Torino potrebbe essere un’operazione strategica su più fronti.
Da un lato la Juve si rinforzerebbe attraverso l’innesto di un calciatore a parametro zero, mentre dall’altro (essendo Spina cresciuto nel vivaio) il ritorno di Spinazzola agevolerebbe Spalletti anche nella composizione delle liste per l’iscrizione al campionato.