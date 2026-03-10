Coppa Italia Women, semifinali di andata: Fiorentina-Juventus e Roma-Inter su Sky

Le due sfide che aprono la corsa alla finale della Coppa Italia femminile 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

La Coppa Italia Women 2026 entra nella fase decisiva con le semifinali di andata, in programma tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, entrambe trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il primo appuntamento è mercoledì 11 marzo alle 18, quando la Fiorentina ospiterà la Juventus, squadra detentrice del trofeo. Le viola arrivano alla semifinale dopo aver eliminato il Milan nei quarti di finale.

La seconda sfida è in programma giovedì 12 marzo alle 18, con la Roma che affronterà l’Inter. Le giallorosse hanno conquistato l’accesso alla semifinale superando la Lazio, mentre le nerazzurre hanno eliminato la Ternana.

Il programma delle semifinali di andata

Mercoledì 11 marzo

Ore 18 – Fiorentina-Juventus

Diretta tv su Sky Sport Calcio

Telecronaca di Federico Zanon

Giovedì 12 marzo

Ore 18 – Roma-Inter

Diretta tv su Sky Sport Calcio

Telecronaca di Davide Polizzi

Dove seguire la Coppa Italia Women

Le semifinali di andata saranno visibili su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Aggiornamenti, risultati e highlights della Coppa Italia Women saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sulla app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.