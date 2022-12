Psg, ufficiale: Verratti rinnova il contratto fino al 2026

Adesso è ufficiale. Marco Verratti ha rinnovato il proprio contratto con il Psg fino al 2026. La notizia era nell’aria e viene confermata quest’oggi in occasione dell’ultima partita dell’anno dei parigini in casa contro lo Strasburgo nel ritorno in campo della Ligue 1. Il centrocampista italiano, peraltro, gioca stasera la partita numero 399 con questa maglia che veste ormai da dieci anni, dal 2012 anno in cui fu prelevato dal Pescara.