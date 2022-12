Psg, Galtier: “Felice della mia squadra. Mbappé? Gli servirà tempo per riprendersi dalla sconfitta”

Christophe Galtier ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sfida contro lo Strasburgo, concentrandosi perlopiù su Mbappè: “Avrà bisogno di molto tempo per digerire quella sconfitta, è normale. Ma mostrare tanta voglia di vincere è la prova che ha una mentalità da campione di altissimo livello. È un giocatore che cresce ogni giorno, ha fatto 56 gol in 56 partite nel 2022 e per noi è una fortuna avere un calciatore così”. Il tecnico del Psg ha poi continuato: “Sono felice della squadra che ho e se non parte nessuno non arriva nessuno. Non ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via e questo significa che stanno bene qui”. Poi su Pelè ha concluso: “È un giocatore che ha segnato il calcio mondiale, a livello atletico è stato un precursore. La sua eredità accompagnerà molte altre generazioni”.