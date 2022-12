Psg, è fatta per il rinnovo di Messi: la firma sul contratto al ritorno dall’Argentina

Secondo ‘Le Parisien‘ è tutto fatto per il rinnovo di contratto di Lionel Messi con il Paris Saint-Germain. L’argentino, il cui contratto attuale scadrà a giugno, si legherà al club francese per un’altra stagione. Guadagnerà ben 41 milioni di euro a stagione (lordi) e, una volta rientrato dalle vacanze in Argentina dopo la vittoria del Mondiale, firmerà il prolungamento. Come riporta il quotidiano, a convincere Messi a restare sarebbero state le ambizioni del club, determinato a vincere la Champions League, ed il feeling della sua famiglia con la città di Parigi.