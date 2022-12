Neymar assolto da accuse frode e corruzione risalenti a trasferimento al Barcellona

La decisione era nell’aria, dopo che i pubblici ministeri spagnoli avevano deciso di ritirare tutte le accuse durante il processo, ma ora arriva anche l’ufficialità: il tribunale di Barcellona ha assolto Neymar dalle accuse di frode e corruzione in relazione al suo passaggio, nel 2013, dal Santos ai blaugrana. Accuse che erano state mosse da parte di Dis, che all’epoca deteneva il 40% dei diritti del giocatore. Il fondo brasiliano sosteneva che Neymar e il padre avessero intenzionalmente tenuto segreto il costo del suo trasferimento per non pagare quanto dovuto. Ma, secondo quanto decretato dal tribunale, “non è stato dimostrato che ci sia stato un contratto falso o che si sia voluto danneggiare il gruppo Dis”.