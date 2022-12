“È importante ripartire in Campionato nel migliore dei modi per arrivare in buone condizioni alla sfida di Europa League contro la Juventus. I giocatori conoscono l’importanza di queste partite, abbiamo insistito molto”. Così Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Troyes, che segna la ripartenza della Ligue 1 dopo la sosta per i Mondiali.