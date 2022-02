Mondiali di calcio, la Gran Bretagna rinuncia alla candidatura per l’edizione del 2030

by Aliosha Bona

Wembley FOTO SPORTFACE

La Federcalcio britannica e quella irlandese hanno deciso di rinunciare alla candidatura congiunta per ospitare la Coppa del Mondo 2030 per concentrarsi sulla possibilità di organizzare assieme l’Europeo 2028. “Un progetto di gigantesca e costosa vanità”, è stato definito da Julian Knight, presidente della commissione britannica del dipartimento di Sport e Media. In particolare, la scelta è stata presa dopo un’accurata valutazione dei costi necessari per un mondiale.