Manchester United, titolo vola in borsa dopo l’annuncio dei Glazer

Vola a Wall Street il titolo del Manchester United dopo che la famiglia Glazer ha aperto alla cessione del club. In seguito alla risoluzione consensuale con Cristiano Ronaldo, gli storici proprietari americani del club hanno comunicato di “aver iniziato un processo per esplorare alternative strategiche per il club“. Nella nota si legge inoltre che “il processo è progettato per migliorare la crescita dello United con l’obiettivo finale di capitalizzare le opportunità sia sul campo sia sul lato commerciale“. Dopo 17 anni, l’era Glazer potrebbe dunque giungere al termine. Ed il titolo in borsa conosce un incremento del 20%.