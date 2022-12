Manchester City-Liverpool, infortunio muscolare per Milner: al suo posto Phillips

Tegola per Jurgen Klopp. Nel corso del primo tempo di Manchester City-Liverpool, match valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup, il capitano James Milner ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del trentottesimo minuto del primo tempo per via di un infortunio muscolare. Milner si è accasciato a terra ed ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto l’allenatore tedesco ha messo in campo Nate Phillips. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli esami del caso ma con un calendario così fitto, Milner rischia di saltare diverse partite.