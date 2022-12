Liverpool, Klopp esalta Bajcetic: “Ha qualità eccezionali, come altri giovani nella rosa”

“Bajcetic? Siamo consapevoli che questi ragazzi sono molto bravi, dobbiamo metterli in condizione di poterci aiutare. Stefan ha qualità eccezionali, così come altri giovani della nostra rosa. Sono tutti dei grandi talenti, ed è bello averli in prima squadra”. Queste le parole di Jurgen Klopp sui propri giovani, e in particolare sul diciottenne Bajcetic, autore del terzo gol nell’1-3 conquistato dal Liverpool sul campo dell’Aston Villa.