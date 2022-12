Liga 2022/23: Celta Vigo e Siviglia non vanno oltre il pareggio, termina 1-1

Sfida da fondo classifica, Celta Vigo e Siviglia frenano sull’1-1 nella 15esima giornata della Liga 2022/23. Le due formazioni restano rispettivamente a 13 e 12 punti in classifica A sbloccare il match per i padroni di casa ci pensa Veiga al 33esimo, il centrocampista riesce a superare con uno scatto la difesa avversaria e con freddezza batte un pallonetto che supera Bono firmando il vantaggio. Nella ripresa sono però i Rojiblancos a ritrovare il pareggio: Salas arriva bene sul corner di Jordan e prendendo il tempo a tutti riesce ad insaccare di testa sulla destra. Nessuno riesce a prevalere, nonostante le occasioni sul finale per entrambe le formazioni.