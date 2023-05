Casemiro sugli insulti razzisti a Vinicius: “Sono deluso, bisogna iniziare a condannare”

Casemiro si è espresso sui social sugli insulti razzisti ricevuti dal suo ex compagno Vinicius dai tifosi del Valencia: “Sono deluso e molto triste, è vergognoso continuare a vedere episodi di razzismo nei confronti del mio compagno di squadra Vinicius Junior. Non possiamo continuare a tollerare questo problema che trascende lo sport, che colpisce l’intera società e che rimane impunito. Non basta la pubblica condanna, è necessaria la punizione. La Liga deve urgentemente adottare misure esemplari, perché questi ripetuti episodi di razzismo offuscano l’immagine non solo del calcio spagnolo, ma anche di tutto il calcio mondiale. La tolleranza deve essere a zero.