Brasile in ansia per Pelè, il bollettino medico: “Infezione respiratoria, O’Rei è stabile”

Il Brasile continua a essere in ansia per le condizioni di Pelè, ricoverato dal 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. O’Rei ha un’infezione respiratoria ma con un quadro generale stabile e un miglioramento delle condizioni come riporta l’ultimo bollettino medico: “E’ diagnosticata un’infezione respiratoria che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in un reparto comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. Le cure proseguiranno nei prossimi giorni”.