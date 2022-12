Bologna, Orsolini e Arnautovic firmano la vittoria sul campo del Maiorca

E’ terminato 2-1 in favore del Bologna il test amichevole andato in scena a Palma di Maiorca. La squadra di Thiago Motta ha sconfitto – grazie alle reti di Arnautovic e Orsolini – il Maiorca di Muriqi, club che staziona a metà classifica in Liga. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Kadewere. Successo per nulla scontato e che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione per i rossoblu, chiamati a centrare la salvezza come obiettivo minimo. Di seguito il tabellino della gara.

RCD Mallorca: Rajkovic: Gonzalez, Raíllo, Nastasic, Valjent, J.Costa; R. De Gallareta, Baba; Amath, Kadewere, Muriqi

Bologna: Bardi; Posch (dal 46′ Cambiaso), Lucumi (dal 46′ Sosa), Soumaoro, Lykogiannis; Medel (dal 46′ Schouten), Moro (dal 46′ Pyythia); Soriano (dal 46′ Barrow), Dominguez (dal 46′ Ferguson), Orsolini, Arnautovic (dal 46′ Raimondo)

Arbitro: Garcia

Marcatori: 21′ Arnautovic (B), 54′ Kadewere (M), 59′ Orsolini (B)