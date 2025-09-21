I bergamaschi dominano 3-0 all’Olimpico Grande Torino con una doppietta di Krstovic e il sigillo di Sulemana. Allo Zini partita bloccata: 0-0 tra grigiorossi e ducali.

Serie A alla quarta giornata con due storie diverse: l’Atalanta che continua a correre e un Cremonese-Parma chiuso senza emozioni.

A Torino, la squadra di Juric — grande ex della sfida — archivia in fretta la delusione Champions e infligge un pesante 3-0 ai granata. Il match si decide in otto minuti: al 30’ Krstovic rompe l’equilibrio con la sua prima rete stagionale, al 34’ Sulemana raddoppia, e al 38’ lo stesso Krstovic cala il tris. Per i padroni di casa, un pomeriggio da dimenticare: nel secondo tempo Simeone prova a scuotere i compagni, ma l’unica vera occasione finisce sul guantone di Carnesecchi. Nel finale, il rigore fallito da Duvan Zapata (73’) certifica la giornata no del Torino, contestato dai tifosi. La Dea resta imbattuta e sale a 8 punti, mentre la squadra di Baroni resta ferma a quota 4.

Allo Zini, invece, Cremonese e Parma si spartiscono la posta in palio con uno 0-0 povero di spunti. I ducali partono meglio, colpendo un palo con Pellegrino dopo dieci minuti e costringendo Nicola a un cambio forzato per l’infortunio di Collocolo. I grigiorossi crescono solo a tratti, affidandosi nel finale a Moumbagna e Vazquez, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Audero e Suzuki restano quasi inoperosi e il risultato non si sblocca. Con questo pareggio la Cremonese resta nelle zone alte con 8 punti, mentre il Parma rimane in difficoltà con appena 2 punti raccolti in quattro gare.