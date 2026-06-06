Esclusiva Sportface TV, Abodi sulla corsa alla FIGC: “Meglio chiarirsi prima, poi procedere”

In un’esclusiva rilasciata a Sportface TV alla vigilia della V edizione del Grand Prix di Taekwondo di Roma, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi interviene sul tema della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza FIGC e sulla richiesta di pareri ad Anac e Collegio di Garanzia del Coni: “Serve la garanzia assoluta che tutto si svolga nella piena legittimità”.

Abodi: “Necessario fare chiarezza prima delle elezioni”

Andrea Abodi torna sul dibattito che accompagna il percorso verso l’elezione del prossimo presidente della FIGC. In un’intervista esclusiva concessa a Sportface TV, a ridosso della V edizione del Grand Prix di Taekwondo di Roma, in onda sul canale tematico Taekwondo Plus, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a richiedere approfondimenti tecnico-giuridici sulla questione.

“Ho risposto a una interrogazione parlamentare e quindi è normale che io abbia attivato il riscontro tecnico giuridico da parte dell’Anac e anche del collegio di garanzia del Coni”.

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La richiesta di pareri ad Anac e Collegio di Garanzia

Il ministro ha ribadito come l’obiettivo sia quello di garantire la massima trasparenza e la piena regolarità del percorso che porterà all’elezione della nuova guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“Io credo che quando verrà eletto il nuovo presidente questo dovrà esser fatto con la garanzia assoluta che tutto sia è stato svolto nella piena e assoluta legittimità”.

Parole che si inseriscono nel confronto in corso sulla candidatura di Giovanni Malagò e sull’interpretazione delle norme relative al cosiddetto “pantouflage”, tema che nelle ultime settimane ha alimentato il dibattito istituzionale e sportivo.

“Meglio chiarirsi prima”

Abodi ha quindi sottolineato l’importanza di sciogliere ogni eventuale dubbio prima dell’appuntamento elettorale.

“Quindi meglio interrogarsi prima, chiarirsi prima, per poi far procedere dopo le cose come noi auspichiamo”.

Un messaggio che punta a mettere al centro la certezza delle regole e la legittimità delle procedure, in vista di una fase particolarmente importante per il futuro del calcio italiano.