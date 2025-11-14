Le azzurre partono forte ai Campionati del Mondo di Adelaide. Domenica la sfida alla Nuova Zelanda, in serata debutto anche per Scampoli–Bianchi.

Inizia nel migliore dei modi il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai Campionati del Mondo di beach volley in corso ad Adelaide, in Australia. Nella notte italiana, la coppia azzurra ha superato con un convincente 2-0 (21-18, 21-17) le canadesi Lea Monkhouse e Marie-Alex Bélanger, firmando la prima vittoria nella Pool I.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel set d’apertura, dopo un avvio equilibrato (10-10), Gottardi e Orsi Toth hanno preso progressivamente il controllo del gioco (16-13, 19-16), chiudendo 21-18. Ancor più netto l’andamento del secondo parziale: le azzurre sono scappate subito (8-4, 13-7) mantenendo un vantaggio costante fino al 21-17 finale. Un successo pieno, che vale i primi punti nel girone e conferma lo stato di forma della coppia federale.

Le due torneranno in campo domenica 16 novembre alle 7.30 italiane contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald, sconfitte nel debutto dalle statunitensi Julia Donlin e Lexy Denaburg. Le americane saranno poi le avversarie delle azzurre nel match di lunedì 17 novembre alle ore 10.

Intanto, questa sera toccherà a Claudia Scampoli e Giada Bianchi, impegnate nella loro prima sfida della Pool E contro le giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami.

Calendario e risultati – Prima fase

14 novembre

• Pool I – 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Monkhouse/Bélanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)

• Pool E – 23.30: Scampoli/Bianchi (ITA) – Shiba/Murakami (JPN)

16 novembre

• Pool E – 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA) – Torres/Gutierrez (MEX)

• Pool I – 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Polley/MacDonald (NZL)

17 novembre

• Pool E – 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA) – Tina/Anastasija (LAT)

• Pool I – 10.00: Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Donlin/Denaburg (USA)