Trieste-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Allianz Pallacanestro Trieste-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la decima giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo due sconfitte consecutive, gli uomini di coach Ciani tornano tra le mura amiche alla ricerca della vittoria contro un avversario di livello, reduce da quattro vittorie di fila. La palla a due è prevista per le ore 16:30 di domenica 5 dicembre. La partita sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

