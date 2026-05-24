Nba playoff 2026, Knicks travolgono ancora Cleveland: New York a un passo dalle Finals

Terzo successo consecutivo per i Knicks nelle finali della Eastern Conference: 121-108 ai Cavaliers e serie sul 3-0. Brunson guida la franchigia della Big Apple, mentre Cleveland resta con le spalle al muro.

Dopo dieci vittorie consecutive nei playoff, i New York Knicks vedono sempre più vicine le Finals Nba 2026. La squadra allenata da Mike Brown supera ancora i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 121-108, conquistando il terzo successo nella serie delle finali di Eastern Conference e salendo sul 3-0.

Adesso alla franchigia della Big Apple manca una sola vittoria per conquistare l’accesso all’ultimo atto della stagione. Il prossimo appuntamento è fissato nella notte italiana tra lunedì e martedì, quando Cleveland proverà a riaprire la serie davanti al pubblico della Rocket Arena.

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Knicks, dieci vittorie consecutive nei playoff

Con questo successo, New York entra in un gruppo ristretto della storia Nba: sono infatti soltanto sette le squadre capaci di infilare dieci vittorie consecutive nella postseason.

Per i Knicks si tratterebbe del ritorno alle Finals dopo ben 27 anni. L’ultima apparizione risale infatti al 1999, stagione conclusa con la sconfitta contro i San Antonio Spurs. Una sfida che potrebbe riproporsi anche quest’anno, considerando il vantaggio 2-1 degli Spurs nella finale della Western Conference contro gli Oklahoma City Thunder.

Brunson trascina New York, Cleveland resiste solo a metà

Grande protagonista della serata è Jalen Brunson, autore di 30 punti con un ottimo 10/19 dal campo. Prestazione convincente anche per Mikal Bridges, che chiude con 22 punti, e OG Anunoby, fermo a quota 21.

Importante anche il contributo della panchina con Landry Shamet, capace di mettere a referto 14 punti e quattro triple.

Ai Cavaliers non bastano invece i 24 punti di Evan Mobley e i 23 di Donovan Mitchell, protagonista però di una serata complicata nelle percentuali al tiro.

“I ragazzi erano concentrati e questo si è visto fin dai primi minuti – ha spiegato Mike Brown –. Penso che per tutta la partita abbiamo fatto un buon lavoro cercando di giocare veloce. Abbiamo fatto un lavoro ancora migliore nel secondo tempo, cercando di difendere senza commettere falli”.

Spurs-Thunder e poi ancora Knicks-Cavs

Nella notte italiana torneranno in campo Spurs e Thunder per gara-4 della finale di Western Conference, con San Antonio che proverà a scappare sul 3-1 nella serie.

Successivamente toccherà di nuovo a Knicks e Cavaliers, con Cleveland obbligata a vincere per evitare il cappotto e l’eliminazione dalle finali di Conference.