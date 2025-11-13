Oklahoma e Detroit avanti tutta: Thunder e Pistons dominano la notte Nba, Cleveland espugna Miami
Shai trascina i campioni in carica contro i Lakers, Detroit resta al comando a Est. I Cavaliers vincono a Miami nonostante un ottimo Fontecchio.
Notte Nba ricchissima, con 12 partite e conferme importanti in vetta a entrambe le Conference. Oklahoma City continua la sua marcia imponente a Ovest, mentre Detroit resta saldamente in testa a Est. Vittoria convincente anche per Cleveland, che espugna Miami con una prestazione solida.
Thunder schiaccianti sui Lakers
Al Paycom Center Oklahoma domina i Los Angeles Lakers 121-92.
Protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti, 5 rimbalzi e 9 assist, sempre più leader dei campioni in carica.
Ottimo anche il contributo della panchina:
Isaiah Joe: 21 punti
Dieng e Caruso: 10 punti ciascuno
In doppia cifra anche Mitchell (14), Hartenstein (11) e Holmgren.
L.A. invece non riesce mai a entrare in partita. Luka Doncic chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, ma senza incidere davvero.
Pistons ancora primi: Chicago battuta
A Est continua il momento d’oro dei Detroit Pistons, che superano Chicago 124-113 nonostante alcune assenze pesanti, tra cui Jalen Duren.
Migliore in campo Paul Reed, dominante con 31 punti e 13 rimbalzi.
Bene anche:
Duncan Robinson: 23 punti
Daniss Jenkins: 18 punti
Caris LeVert (dalla panchina): 17 punti
I Bulls pagano un pessimo primo quarto (-12) e non riescono più a recuperare, pur registrando la doppia doppia di Matas Buzelis (21 punti, 14 rimbalzi).
Cleveland espugna Miami: Allen trascina
Vittoria importante esterna per i Cleveland Cavaliers, che passano 130-116 sul parquet dei Miami Heat.
Prestazione super di Jarrett Allen, autore di 30 punti e 10 rimbalzi.
In doppia cifra anche:
Hunter: 21 punti
Ball: 15 punti
Porter Jr: 19 punti e 9 assist
Proctor: 12 punti
In casa Miami si salvano in pochi, nonostante un buon avvio.
Norman Powell chiude con 27 punti, mentre Simone Fontecchio è brillante dalla panchina: 13 punti e 4 rimbalzi in 19 minuti.
Wiggins sfiora la doppia doppia (17 punti, 9 rimbalzi), Ware la centra (15+13).
Gli altri risultati della notte
Hornets–Bucks 111-100
Knicks–Magic 107-124 (Wagner 28+9)
Grizzlies–Celtics 95-131 (Pritchard 24+9 assist)
Rockets–Wizards 135-112 (Durant 23)
Trail Blazers–Pelicans 125-117 (Sharpe 35)
Warriors–Spurs 125-120 (Curry 46)
Suns–Mavericks 123-114 (Booker 26+9 assist)
Hawks–Kings 130-100 (Johnson 24+10+8)
Nuggets–Clippers 130-116 (Jokic mostruoso: 55 punti, 12 rimbalzi, 6 assist)