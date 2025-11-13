Shai trascina i campioni in carica contro i Lakers, Detroit resta al comando a Est. I Cavaliers vincono a Miami nonostante un ottimo Fontecchio.

Notte Nba ricchissima, con 12 partite e conferme importanti in vetta a entrambe le Conference. Oklahoma City continua la sua marcia imponente a Ovest, mentre Detroit resta saldamente in testa a Est. Vittoria convincente anche per Cleveland, che espugna Miami con una prestazione solida.

