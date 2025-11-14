Nella notte NBA sono Jalen Tyrese Johnson e Onyeka Okongwu a prendersi la scena. I due giocatori degli Atlanta Hawks guidano la squadra alla vittoria esterna sul parquet degli Utah Jazz, imponendosi 132-122.

Al Delta Center Johnson chiude con 31 punti, mentre Okongwu fa persino meglio, arrivando a 32. Non bastano invece ai Jazz i 40 punti del solito Lauri Markkanen, prestazione brillante ma insufficiente per evitare la sconfitta.

