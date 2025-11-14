Johnson e Okongwu trascinano Atlanta, Suns travolgono i Pacers: tutti i risultati della notte NBA
Atlanta sbanca Salt Lake City con 63 punti della coppia Johnson–Okongwu. Phoenix inarrestabile: quinto successo di fila. Raptors corsari a Cleveland.
Nella notte NBA sono Jalen Tyrese Johnson e Onyeka Okongwu a prendersi la scena. I due giocatori degli Atlanta Hawks guidano la squadra alla vittoria esterna sul parquet degli Utah Jazz, imponendosi 132-122.
Al Delta Center Johnson chiude con 31 punti, mentre Okongwu fa persino meglio, arrivando a 32. Non bastano invece ai Jazz i 40 punti del solito Lauri Markkanen, prestazione brillante ma insufficiente per evitare la sconfitta.
A Phoenix continua il momento magico dei Suns, che centrano il quinto successo consecutivo e dominano gli Indiana Pacers al “Mortgage Matchup Center”.
La coppia formata da Devin Booker (33 punti) e Dillon Brooks (32) trascina i padroni di casa, confermando la squadra dell’Arizona tra le più in forma del momento.
Successo importante anche per i Toronto Raptors, che espugnano la “Rocket Arena” di Cleveland battendo i Cavaliers 126-113.
Per i canadesi arrivano la sesta vittoria nelle ultime sette gare, trainata dai 28 punti di Scottie Barnes e dai 25 di Immanuel Quickley, decisivi nei momenti chiave.