Basket Nba

Nba, colpi esterni di Denver e Cleveland: New York cade a Sacramento

Franz Monaco
-
Basket NBA Cleveland Cavaliers vs San Antonio Spurs
Dec 29, 2025; San Antonio, Texas, USA; Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell (45) sets up to shoot in the first half against the San Antonio Spurs at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn Images/Sipa USA

Mitchell trascina i Cavs a Philadelphia, Murray guida i Nuggets a Dallas. Knicks ko e infortunio per Brunson

Sette partite di regular season NBA nella notte, con successi esterni pesanti per Cleveland, Denver e Toronto, mentre New York cade a Sacramento.

I Cavaliers dominano a Philadelphia con un netto 133-107. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, autore di 35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. In doppia doppia Evan Mobley (17+13), mentre ai 76ers non bastano i 20 punti di Joel Embiid.

Vittoria importante anche per Denver, che espugna Dallas 118-109 senza Nikola Jokic. Jamal Murray guida i Nuggets con 33 punti, supportato da Aaron Gordon (22) e Peyton Watson (18). Nei Mavs preoccupa l’infortunio alla caviglia di Cooper Flagg, costretto a saltare il secondo tempo.

Colpo esterno dei Raptors a Indianapolis (115-101): Brandon Ingram e Scottie Barnes combinano 56 punti, mentre Gradey Dick firma 21 punti e 11 assist dalla panchina.

A Sacramento cade New York (112-101): decisivi DeRozan e LaVine, mentre i Knicks perdono Jalen Brunson nel primo quarto per una distorsione alla caviglia.

Successo anche per i Clippers su Washington (119-105) con Kawhi Leonard da 33 punti, mentre Chicago supera Utah grazie al canestro decisivo di Nikola Vucevic (35+7). Infine, New Orleans batte Brooklyn con 34 punti di Trey Murphy.

