Nba, colpi esterni di Denver e Cleveland: New York cade a Sacramento

Mitchell trascina i Cavs a Philadelphia, Murray guida i Nuggets a Dallas. Knicks ko e infortunio per Brunson
Sette partite di regular season NBA nella notte, con successi esterni pesanti per Cleveland, Denver e Toronto, mentre New York cade a Sacramento.
I Cavaliers dominano a Philadelphia con un netto 133-107. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, autore di 35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. In doppia doppia Evan Mobley (17+13), mentre ai 76ers non bastano i 20 punti di Joel Embiid.
Vittoria importante anche per Denver, che espugna Dallas 118-109 senza Nikola Jokic. Jamal Murray guida i Nuggets con 33 punti, supportato da Aaron Gordon (22) e Peyton Watson (18). Nei Mavs preoccupa l’infortunio alla caviglia di Cooper Flagg, costretto a saltare il secondo tempo.
Colpo esterno dei Raptors a Indianapolis (115-101): Brandon Ingram e Scottie Barnes combinano 56 punti, mentre Gradey Dick firma 21 punti e 11 assist dalla panchina.
A Sacramento cade New York (112-101): decisivi DeRozan e LaVine, mentre i Knicks perdono Jalen Brunson nel primo quarto per una distorsione alla caviglia.
Successo anche per i Clippers su Washington (119-105) con Kawhi Leonard da 33 punti, mentre Chicago supera Utah grazie al canestro decisivo di Nikola Vucevic (35+7). Infine, New Orleans batte Brooklyn con 34 punti di Trey Murphy.