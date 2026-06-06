Knicks a un passo dal sogno: battuti ancora gli Spurs, New York vola sul 2-0 nelle Finals NBA

Successo sofferto per 105-104 all’AT&T Center di San Antonio. Decisivi gli errori nel finale di Victor Wembanyama e la freddezza di Jalen Brunson. Ora la serie si trasferisce al Madison Square Garden.

I New York Knicks continuano a inseguire un titolo NBA che manca da oltre mezzo secolo. La formazione guidata da Mike Brown conquista anche Gara-2 delle Finals 2026 superando i San Antonio Spurs per 105-104 al termine di una sfida combattutissima e ricca di colpi di scena.

Per New York si tratta della tredicesima vittoria consecutiva nei playoff, un dato che alimenta ulteriormente l’entusiasmo di una squadra che sogna di riportare il Larry O’Brien Trophy nella Grande Mela dopo 53 anni di attesa.

La partita è vissuta su continui cambi di inerzia. Gli Spurs partono meglio e riescono a costruire un vantaggio superiore alla doppia cifra nel corso del secondo quarto. I Knicks, però, reagiscono con forza e nell’ultima frazione arrivano addirittura a toccare il +14, prima della rimonta dei padroni di casa che riapre completamente il match nei minuti conclusivi.

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A decidere l’incontro sono alcuni episodi nel finale. A nove secondi dalla sirena Victor Wembanyama perde un pallone pesantissimo, intercettato da Jalen Brunson. Nella stessa azione il francese commette fallo, consentendo al playmaker dei Knicks di andare in lunetta e realizzare due liberi fondamentali. Sull’ultimo possesso disponibile, poi, lo stesso Wembanyama sbaglia il tiro che avrebbe potuto regalare la vittoria a San Antonio.

Nonostante il ko, il talento francese chiude con 29 punti e 9 rimbalzi, confermandosi il principale riferimento offensivo degli Spurs. In casa Knicks, invece, spicca la prova di Karl-Anthony Towns, autore di 21 punti, dodici dei quali realizzati nel solo secondo quarto. Venti punti a testa anche per Jalen Brunson e Mikal Bridges.

Con il successo ottenuto in Texas, New York si porta sul 2-0 nella serie e ora avrà l’occasione di giocare le prossime due partite davanti al proprio pubblico. Gara-3 è in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì al Madison Square Garden, mentre Gara-4 si disputerà due giorni più tardi.

Gli Spurs saranno chiamati a una reazione immediata per evitare che le Finals prendano una direzione quasi definitiva. I Knicks, invece, iniziano a intravedere sempre più da vicino un traguardo che in città attendono da oltre cinque decenni.