NBA, riparte la regular season: Super Weekend su Sky e NOW con quattro big match

Dopo la pausa per l’All Star Weekend torna il campionato NBA: Phoenix-Orlando, New York-Houston, Oklahoma City-Cleveland e Lakers-Celtics in diretta nella Casa dello Sport.
La regular season NBA riprende il suo cammino e su Sky e NOW è tempo di NBA Super Weekend. Archiviato l’All Star Weekend, la seconda parte della stagione entra nel vivo con quattro sfide di alto profilo trasmesse in diretta nella Casa dello Sport.
Sabato notte tra Arizona e New York
Sabato 21 febbraio – ore 23
PHOENIX-ORLANDO
Telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
Sky Sport Uno
Sempre nella notte tra sabato e domenica:
Ore 2.30
NEW YORK-HOUSTON
Commento originale
Sky Sport Basket
Domenica doppio appuntamento imperdibile
Domenica 22 febbraio – ore 19.30
OKLAHOMA CITY-CLEVELAND
Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Sky Sport Basket
A seguire, nella notte:
Ore 0.30
LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS
Telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
Sky Sport Basket
Un weekend che propone anche la grande classica del basket statunitense tra Lakers e Celtics.
NBA non-stop su Sky
La regular season NBA prosegue ogni giorno con gli highlights della notte americana disponibili fin dal mattino su Sky Sport 24, oltre che on demand e su SkySport.it. Approfondimenti e contenuti dedicati sono presenti anche su Sky Sport Insider, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali.