NBA, riparte la regular season: Super Weekend su Sky e NOW con quattro big match

Dopo la pausa per l’All Star Weekend torna il campionato NBA: Phoenix-Orlando, New York-Houston, Oklahoma City-Cleveland e Lakers-Celtics in diretta nella Casa dello Sport.

La regular season NBA riprende il suo cammino e su Sky e NOW è tempo di NBA Super Weekend. Archiviato l’All Star Weekend, la seconda parte della stagione entra nel vivo con quattro sfide di alto profilo trasmesse in diretta nella Casa dello Sport.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabato notte tra Arizona e New York

Sabato 21 febbraio – ore 23

PHOENIX-ORLANDO

Telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

Sky Sport Uno

Sempre nella notte tra sabato e domenica:

Ore 2.30

NEW YORK-HOUSTON

Commento originale

Sky Sport Basket

Domenica doppio appuntamento imperdibile

Domenica 22 febbraio – ore 19.30

OKLAHOMA CITY-CLEVELAND

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Sky Sport Basket

A seguire, nella notte:

Ore 0.30

LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS

Telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Sky Sport Basket

Un weekend che propone anche la grande classica del basket statunitense tra Lakers e Celtics.

NBA non-stop su Sky

La regular season NBA prosegue ogni giorno con gli highlights della notte americana disponibili fin dal mattino su Sky Sport 24, oltre che on demand e su SkySport.it. Approfondimenti e contenuti dedicati sono presenti anche su Sky Sport Insider, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS