Il coach toscano, nominato miglior allenatore ai Mondiali 2023, guiderà gli Azzurri fino al 2028. Esordio ufficiale il 27 novembre contro l’Islanda.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato l’accordo con Luca Banchi, che diventa ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile. Il contratto, di durata triennale, è stato comunicato oggi in Consiglio Federale dal presidente Giovanni Petrucci.

La presentazione si terrà venerdì 3 ottobre alle 11.30 al Salone d’Onore del CONI a Roma, con diretta streaming sul canale YouTube di Italbasket. Il debutto in panchina arriverà il 27 novembre 2025, nella sfida di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 contro l’Islanda.

Banchi, 59 anni, è il 23° CT della storia azzurra. Nominato coach dell’anno al Mondiale 2023 per l’impresa con la Lettonia, è reduce dall’esperienza all’Anadolu Efes. In carriera ha vinto uno Scudetto con l’Olimpia Milano, cinque con Siena da assistente, una Coppa Intercontinentale con l’AEK Atene e numerosi trofei in Italia e all’estero.