Highlights Olimpia Milano-Sassari 88-68, quarti di finale Final Eight Coppa Italia 2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 6

Il video con gli highlights di A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Gli uomini di coach Messina si impongono con autorità accelerando nel terzo quarto, quando, dopo un buon primo tempo, i sardi calano nella tenuta fisica dopo i problemi di Covid degli ultimi giorni: 88-68 il risultato finale. Centesima vittoria nella competizione per l’Olimpia, che passa così in semifinale, dove affronterà la vincente di Trento-Brescia. Ecco quindi le azioni salienti dell’incontro.

