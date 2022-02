Highlights Olimpia Milano-Brescia 69-63, semifinale Final Eight Coppa Italia 2022 basket (VIDEO)

by Andrea Bellini 15

Il video con gli highlights di A|X Armani Exchange Milano-Germani Brescia, valida per le semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro va in scena una partita strepitosa, con un punteggio magari non alto ma con un’intensità prorompente da parte di entrambe le formazioni: 69-63 il risultato finale, con Milano che quindi vola in finale.

CRONACA e TABELLINO

IL TABELLONE COMPLETO

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA e ORARI SEMIFINALI