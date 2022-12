Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna cade in casa della Stella Rossa

La Virtus Bologna cade in casa della Stella Rossa 83 a 74. Dopo un eccellente primo quarto chiuso in vantaggio la squadra di Scariolo cala vistosamente nel secondo tempo pagando lo sforzo fisico della prima parte del match. Stella rossa che fa il percorso inverso della Virtus e aumenta i giri quarto dopo quarto trascinata da Dobric, 17 punti, e da Vildoza, 16 punti di cui 14 nel primo tempo. Jaiteh miglior realizzatore di Bologna con 15 punti e 8 rimbalzi. Terza sconfitta consecutiva per la Virtus che resta ferma a 4 vittorie con 7 sconfitte a 8 punti in classifica in 14^ posizione. Quarto successo in fila per la Stella Rossa che grazie al cambio allenatore si avvicina alla zona play off con 5 vittorie e 6 sconfitte in 11^posizione.

Nel primo quarto la Virtus prova a strappare subito salendo 4-11. La Stella Rossa fatica ad entrare in partita ma riesce a recuperare portandosi in svantaggio solo di 1 punto salvo poi chiudere i primi 10 minuti 17-23. Bene in difesa la squadra di Scariolo che fa densità sotto canestro lasciando l’iniziativa dall’arco agli avversari, Vildoza tiene in piedi i padroni di casa con un buon 2/2 da tre. Bene Weems dalla panchina con 7 punti per Bologna.

Secondo quarto che si apre con il massimo vantaggio per la Virtus che si trova sopra di 10 punti sul 17-27. La partita si accende e la Stella Rossa inizia a macinare in zona offensiva ritornando sotto di un punto 33-34. I ragazzi di Scariolo subiscono la superiorità al tiro della squadra serba ma riescono a chiudere il primo tempo in svantaggio di 1 punti 42-41. Vildoza trascina i padroni di casa con 14 punti e un ottimo 4/4 dall’arco. Mickey miglior realizzatore di Bologna con 9 punti seguito da Jaiteh con 8. Percentuali al tiro superiori per la Stella Rossa con un buon 56% dal campo e soli 3 tiri liberi tentati. Bene in fase offensiva anche la Virtus con il 46% dal campo che bilancia un negativo 26% da tre punti. Tanti tiri dalla lunetta per Bologna con 14 liberi tentati e 12 realizzati.

Nel terzo quarto cresce sempre di più la Stella Rossa. La Virtus Bologna va in crisi e crolla nelle percentuali, sia dalla media distanza che dall’arco. La squadra serba non sbaglia più e i ragazzi di Scariolo accusano il colpo chiudendo il terzo parziale in svantaggio di 12 punti 67-55.

Il quarto quarto ha poco da dire al match. Stella Rossa che continua a macinare e Virtus Bologna che ritrova dei buoni numeri al tiro che però non bastano alla squadra di Scariolo per rimontare i padroni di casa, guidati da Dobric e Mitrovic che chiudono la partita a suon di canestri. Vittoria meritata per la Stella Rossa che batte la Virtus Bologna