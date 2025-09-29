Da domani 9 partite in 4 giorni con le italiane protagoniste in Europa. L’EA7 Milano apre a Belgrado contro la Stella Rossa, Virtus subito contro il Real. In Eurocup tocca a Venezia e Trento.

Lo spettacolo del grande basket europeo si accende sulla Casa del Basket di Sky. Da domani, martedì 30 settembre, prendono il via Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con nove partite in quattro giorni e tutte le principali squadre italiane in campo.

In Eurolega, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna ripartono nella massima competizione continentale. Il debutto è subito di alto livello: martedì alle 20 su Sky Sport Basket la sfida tra Stella Rossa e Milano (prepartita dalle 19.30), seguita alle 20.45 da Virtus Bologna-Real Madrid su Sky Sport Arena. La seconda giornata propone giovedì il big match Partizan-Milano (20.30 su Sky Sport Basket) e venerdì Valencia-Virtus Bologna (20.30 su Sky Sport Basket), con in mezzo classici come Real Madrid-Olympiacos e Panathinaikos-Barcellona.

In Eurocup, invece, tocca a Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento: la Reyer inaugura domani il proprio cammino contro l’Aris Salonicco (20.30 su Sky Sport Mix), mentre mercoledì alle 20 i trentini ospitano Bourg en Bresse su Sky Sport Basket.

Al commento ci sarà il “dream team” di Sky Sport con Marco Belinelli ambassador e le voci di Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina, Matteo Soragna, oltre agli storici telecronisti Flavio Tranquillo e Geri De Rosa.

Un menù ricchissimo per gli appassionati: oltre alle coppe europee, Sky Sport Basket sarà la destinazione unica per Serie A LBA, Coppa Italia e NBA, in un’unica stagione da vivere tutta d’un fiato.