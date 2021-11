Basket, Champions League 2021/2022: Sassari vince 82-75, il Ludwigsburg va ko

by Christian Poliseno

Miro Bilan, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

Banco di Sardegna Sassari batte i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg per 82-75 nella quarta giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket. Per i padroni di casa il top scorer è Bendzius con 17 punti, seguito da un ottimo Battle (15). Agli ospiti non bastano i 26 punti di Simon.

LA PARTITA – I padroni di casa giocano un ottimo primo quarto e dopo 10′ si ritrovano in vantaggio per 18-8 contro la squadra tedesca. Nel secondo quarto le percentuali dei sardi rimangono stabili, ma sono gli ospiti a svegliarsi e fare 19 punti. A fine secondo quarto il tabellone recita 36-27. Estrema parità anche nel terzo quarto di gara, con le squadre che per l’ennesima volta finisco a distanza di un solo punto: 23-24. L’ultimo quarto è davvero tiratissimo, con i tedeschi che si rifanno sotto e sfiorano la vittoria, cercando di agguantare i padroni di casa, ma non basta. A vincere è Sassari. Finisce 82-75.