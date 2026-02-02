Basket su Sky e NOW: settimana di grandi sfide tra Eurolega, EuroCup, Serie A e NBA

Dal doppio impegno di EA7 Milano e Virtus Bologna in Eurolega alle gare di Trento e Venezia in EuroCup, passando per la 19ª giornata di Serie A Unipol e sette match di NBA: ecco il palinsesto completo dal 2 al 9 febbraio.
La settimana del basket su Sky e in streaming su NOW si annuncia ricchissima di appuntamenti, con il grande spettacolo dell’Eurolega, la fase decisiva della EuroCup, il campionato italiano di Serie A Unipol e la regular season NBA. Un calendario fitto che mette insieme Europa, Italia e Stati Uniti, con match di altissimo livello e diverse squadre italiane protagoniste.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Eurolega: doppio turno per Milano e Virtus
L’Eurolega entra nel vivo con la 26ª e 27ª giornata. Si parte martedì 3 febbraio con Zalgiris Kaunas–Monaco alle 19, seguita dalla serata clou delle 20.30 con EA7 Emporio Armani Milano–Baskonia e Barcellona–Fenerbahce.
Mercoledì 4 febbraio tocca alla Virtus Bologna, impegnata in casa contro Asvel Villeurbanne alle 20.30.
Il turno successivo si apre giovedì 5 febbraio con Hapoel Tel Aviv–Valencia alle 20 e Partizan–Panathinaikos alle 20.30.
Venerdì 6 febbraio doppio impegno per le italiane: Asvel Villeurbanne–Milano alle 20 e Olympiacos–Virtus Bologna alle 20.15.
EuroCup: Trento e Venezia a caccia dei playoff
La 17ª giornata di EuroCup, in programma mercoledì 4 febbraio, vede Dolomiti Energia Trento impegnata alle 19 sul campo del Chemnitz, mentre Umana Reyer Venezia scende in campo alle 20.45 contro Manresa. Due sfide chiave in ottica qualificazione.
Serie A Unipol: 19ª giornata
Il massimo campionato italiano propone due appuntamenti in diretta.
Sabato 7 febbraio alle 19.30 spazio a Cremona–Cantù.
Lunedì 9 febbraio, in prima serata alle 20, grande sfida tra Virtus Bologna e Brescia, trasmessa anche in chiaro su Cielo.
NBA: sette partite tra notte e weekend
La regular season NBA accompagna tutta la settimana con sette match in diretta e in differita:
Notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio
-
01.30 Memphis–Minnesota
-
04.00 LA Clippers–Philadelphia
Notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio
-
02.00 Dallas–Boston
-
05.00 Portland–Phoenix
Notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio
-
03.30 San Antonio–Oklahoma City (con differite nella giornata di giovedì)
Sabato 7 febbraio
-
21.30 Oklahoma City–Houston (con differite domenica)
Domenica 8 febbraio
-
21.00 Minnesota–LA Clippers (con differite lunedì)
Un palinsesto che conferma Sky e NOW come casa del basket, con copertura completa, approfondimenti quotidiani e spazio a tutte le principali competizioni.
🏀 BASKET IN TV SU SKY E NOW
Programmazione completa | 2 – 9 febbraio 2026
🇪🇺 EUROLEGA – Regular Season
26ª e 27ª giornata
Martedì 3 febbraio
-
19:00 – Zalgiris Kaunas vs Monaco
Diretta: Sky Sport Max, NOW
-
20:30 – EA7 Emporio Armani Milano vs Baskonia
Prepartita: dalle 20:00
Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW
-
20:30 – Barcellona vs Fenerbahce
Diretta: Sky Sport Arena, NOW
Mercoledì 4 febbraio
-
20:30 – Virtus Bologna vs Asvel Villeurbanne
Prepartita: dalle 20:15
Diretta: Sky Sport Basket, NOW
Giovedì 5 febbraio
-
20:00 – Hapoel Tel Aviv vs Valencia
Diretta: Sky Sport Basket, NOW
-
20:30 – Partizan Belgrado vs Panathinaikos
Diretta: Sky Sport Max, NOW
Venerdì 6 febbraio
-
20:00 – Asvel Villeurbanne vs EA7 Emporio Armani Milano
Prepartita: dalle 19:45
Diretta: Sky Sport Uno, NOW
-
20:15 – Olympiacos vs Virtus Bologna
Prepartita: dalle 19:45
Diretta: Sky Sport Basket, NOW
🇪🇺 EUROCUP – 17ª giornata
Mercoledì 4 febbraio
-
19:00 – Chemnitz vs Dolomiti Energia Trento
Diretta: Sky Sport Mix, NOW
-
20:45 – Baxi Manresa vs Umana Reyer Venezia
Diretta: Sky Sport Max, NOW
🇺🇸 NBA – Regular Season
Notte lunedì 2 / martedì 3 febbraio
-
01:30 – Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves
Diretta: Sky Sport Uno
-
04:00 – LA Clippers vs Philadelphia 76ers
Diretta: Sky Sport Basket
Notte martedì 3 / mercoledì 4 febbraio
-
02:00 – Dallas Mavericks vs Boston Celtics
Diretta: Sky Sport Basket
-
05:00 – Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns
Diretta: Sky Sport Basket
Notte mercoledì 4 / giovedì 5 febbraio
-
03:30 – San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
Diretta: Sky Sport Basket
Differite:
-
Giovedì ore 11:00
-
Giovedì ore 15:30
-
Giovedì ore 22:00
(Sky Sport Basket)
-
Sabato 7 febbraio
-
21:30 – Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets
Diretta: Sky Sport Basket
Differite:
-
Domenica ore 09:00
-
Domenica ore 13:00
-
Domenica ore 18:15
(Sky Sport Basket)
-
Domenica 8 febbraio
-
21:00 – Minnesota Timberwolves vs LA Clippers
Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket
Differite:
-
Lunedì ore 11:30
-
Lunedì ore 16:30
-
Lunedì ore 22:15
(Sky Sport Basket)
-
🇮🇹 SERIE A UNIPOL – 19ª giornata
Sabato 7 febbraio
-
19:30 – Vanoli Cremona vs Acqua San Bernardo Cantù
Diretta: Sky Sport Basket, NOW
Lunedì 9 febbraio
-
20:00 – Virtus Bologna vs Germani Brescia
Prepartita: dalle 19:30
Diretta: Sky Sport Basket, NOW, Cielo