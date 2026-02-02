Basket su Sky e NOW: settimana di grandi sfide tra Eurolega, EuroCup, Serie A e NBA

Dal doppio impegno di EA7 Milano e Virtus Bologna in Eurolega alle gare di Trento e Venezia in EuroCup, passando per la 19ª giornata di Serie A Unipol e sette match di NBA: ecco il palinsesto completo dal 2 al 9 febbraio.

La settimana del basket su Sky e in streaming su NOW si annuncia ricchissima di appuntamenti, con il grande spettacolo dell’Eurolega, la fase decisiva della EuroCup, il campionato italiano di Serie A Unipol e la regular season NBA. Un calendario fitto che mette insieme Europa, Italia e Stati Uniti, con match di altissimo livello e diverse squadre italiane protagoniste.

Eurolega: doppio turno per Milano e Virtus

L’Eurolega entra nel vivo con la 26ª e 27ª giornata. Si parte martedì 3 febbraio con Zalgiris Kaunas–Monaco alle 19, seguita dalla serata clou delle 20.30 con EA7 Emporio Armani Milano–Baskonia e Barcellona–Fenerbahce.

Mercoledì 4 febbraio tocca alla Virtus Bologna, impegnata in casa contro Asvel Villeurbanne alle 20.30.

Il turno successivo si apre giovedì 5 febbraio con Hapoel Tel Aviv–Valencia alle 20 e Partizan–Panathinaikos alle 20.30.

Venerdì 6 febbraio doppio impegno per le italiane: Asvel Villeurbanne–Milano alle 20 e Olympiacos–Virtus Bologna alle 20.15.

EuroCup: Trento e Venezia a caccia dei playoff

La 17ª giornata di EuroCup, in programma mercoledì 4 febbraio, vede Dolomiti Energia Trento impegnata alle 19 sul campo del Chemnitz, mentre Umana Reyer Venezia scende in campo alle 20.45 contro Manresa. Due sfide chiave in ottica qualificazione.

Serie A Unipol: 19ª giornata

Il massimo campionato italiano propone due appuntamenti in diretta.

Sabato 7 febbraio alle 19.30 spazio a Cremona–Cantù.

Lunedì 9 febbraio, in prima serata alle 20, grande sfida tra Virtus Bologna e Brescia, trasmessa anche in chiaro su Cielo.

NBA: sette partite tra notte e weekend

La regular season NBA accompagna tutta la settimana con sette match in diretta e in differita:

Notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio

01.30 Memphis–Minnesota

04.00 LA Clippers–Philadelphia

Notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio

02.00 Dallas–Boston

05.00 Portland–Phoenix

Notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio

03.30 San Antonio–Oklahoma City (con differite nella giornata di giovedì)

Sabato 7 febbraio

21.30 Oklahoma City–Houston (con differite domenica)

Domenica 8 febbraio

21.00 Minnesota–LA Clippers (con differite lunedì)

Un palinsesto che conferma Sky e NOW come casa del basket, con copertura completa, approfondimenti quotidiani e spazio a tutte le principali competizioni.

🏀 BASKET IN TV SU SKY E NOW

Programmazione completa | 2 – 9 febbraio 2026

🇪🇺 EUROLEGA – Regular Season

26ª e 27ª giornata

Martedì 3 febbraio

19:00 – Zalgiris Kaunas vs Monaco

Diretta: Sky Sport Max, NOW

20:30 – EA7 Emporio Armani Milano vs Baskonia

Prepartita: dalle 20:00

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW

20:30 – Barcellona vs Fenerbahce

Diretta: Sky Sport Arena, NOW

Mercoledì 4 febbraio

20:30 – Virtus Bologna vs Asvel Villeurbanne

Prepartita: dalle 20:15

Diretta: Sky Sport Basket, NOW

Giovedì 5 febbraio

20:00 – Hapoel Tel Aviv vs Valencia

Diretta: Sky Sport Basket, NOW

20:30 – Partizan Belgrado vs Panathinaikos

Diretta: Sky Sport Max, NOW

Venerdì 6 febbraio

20:00 – Asvel Villeurbanne vs EA7 Emporio Armani Milano

Prepartita: dalle 19:45

Diretta: Sky Sport Uno, NOW

20:15 – Olympiacos vs Virtus Bologna

Prepartita: dalle 19:45

Diretta: Sky Sport Basket, NOW

🇪🇺 EUROCUP – 17ª giornata

Mercoledì 4 febbraio

19:00 – Chemnitz vs Dolomiti Energia Trento

Diretta: Sky Sport Mix, NOW

20:45 – Baxi Manresa vs Umana Reyer Venezia

Diretta: Sky Sport Max, NOW

🇺🇸 NBA – Regular Season

Notte lunedì 2 / martedì 3 febbraio

01:30 – Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves

Diretta: Sky Sport Uno

04:00 – LA Clippers vs Philadelphia 76ers

Diretta: Sky Sport Basket

Notte martedì 3 / mercoledì 4 febbraio

02:00 – Dallas Mavericks vs Boston Celtics

Diretta: Sky Sport Basket

05:00 – Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns

Diretta: Sky Sport Basket

Notte mercoledì 4 / giovedì 5 febbraio

03:30 – San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

Diretta: Sky Sport Basket

Differite: Giovedì ore 11:00 Giovedì ore 15:30 Giovedì ore 22:00

(Sky Sport Basket)



Sabato 7 febbraio

21:30 – Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets

Diretta: Sky Sport Basket

Differite: Domenica ore 09:00 Domenica ore 13:00 Domenica ore 18:15

(Sky Sport Basket)



Domenica 8 febbraio

21:00 – Minnesota Timberwolves vs LA Clippers

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Differite: Lunedì ore 11:30 Lunedì ore 16:30 Lunedì ore 22:15

(Sky Sport Basket)



🇮🇹 SERIE A UNIPOL – 19ª giornata

Sabato 7 febbraio

19:30 – Vanoli Cremona vs Acqua San Bernardo Cantù

Diretta: Sky Sport Basket, NOW

Lunedì 9 febbraio