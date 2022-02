Basket, Serie A1: super Melli trascina l’Olimpia Milano contro Trento

by Andrea Bellini

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

A|X Armani Exchange Milano trova una vittoria complicata in casa di Dolomiti Energia Trentino, valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. 73-79 il risultato finale, con gli uomini di Messina che hanno più volte allungato, venendo sempre rimontati; per i padroni di casa, il rammarico di non essere riusciti, soprattutto nell’ultimo quarto, a passare in vantaggio.

LA PARTITA – La partenza è frenetica, con le due squadre che rispondono colpo su colpo arrivando fin sotto il canestro. Poi arriva il break di Milano, che aggiusta la fase difensiva e viene trascinata da un ispirato Melli, che chiuderà il primo tempo con 14 punti. Il vantaggio tocca il +8 (15-23) dopo la tripla di Baldasso (10 punti nel primo tempo), ma Trento rimane attaccata alla partita sfruttando anche un po’ di confusione nella fase offensiva dei meneghini, trovando anche punti importanti come la schiacciata volante di Williams e la tripla di Forray a mandare tutti negli spogliatoi sul 40-40.

Dopo un avvio di terzo quarto equilibrato, Milano fa nuovamente valere la propria fase difensiva e con le triple di Alviti e Hall costruisce un margine fino al +7 (48-55). Poi William prova a suonare la carica per i padroni di casa, ma un ispirato Baldasso fa terminare il parziale sul 54-59. Botta e risposta tra Baldasso (che trova il massimo stagionale) e Forray in apertura degli ultimi dieci minuti, e Trento piano piano riacciuffa la parità (66-66). Seguono diversi errori al tiro di Flaccadori, che in tutti i modi cerca di regalare il vantaggio ai suoi, ma Milano ne approfitta e allunga in maniera decisiva con Melli, che supera il suo massimo in carriera in Serie A (25 punti).