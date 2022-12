Basket, Serie A1 2022/2023: Virtus Bologna corsara, Brescia ko 77-89

La Virtus Bologna vince in trasferta nell’undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Sul campo della Germani Brescia termina con il punteggio di 77-89 per la formazione ospite, molto lucida nel gestire le operazioni per tutta la durata della gara mantenendo la calma durante qualche folata della squadra di casa. I bolognesi trovano punti da parte di tutto il quintetto. I migliori realizzatori sono Weems (14 punti), Jaiteh, Shengelia (13 punti) e Mannion (10 punti). Ai lombardi invece non bastano i 17 punti di Massinburg ed i 15 di Della Valle, che durante la ripresa provano senza successo a guidare la rimonta della Germani. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – Nel primo quarto i lombardi reggono botta, con gli ospiti che riescono a prendere leggermente il largo solamente nelle ultime battute (19-25). Nel secondo quarto la Virtus segna tantissimo in fase offensiva e Brescia rimane inerme di fronte alle giocate avversarie. Il punteggio è molto severo per la Germani quando scocca l’intervallo (32-49). Nel terzo quarto Bologna continua a premere ma, forse per la prima volta nel match, inizia a subire la fisicità degli avversari, che minuto dopo minuto, mettono qualche granello di polvere negli ingranaggi dei bolognesi. Quando mancano solamente dieci minuti al termine, Trieste è sotto solo di nove lunghezze (58-67). Nell’ultimo periodo la Germani prova generosamente a rientrare in partita ma Bologna con la sua esperienza e tecnica è brava a respingere gli assalti dei padroni di casa e a chiudere la pratica per 77-89.