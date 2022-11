Nella sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, Scafati batte Reggio Emilia con il punteggio di 61-59. Match non particolarmente entusiasmante, anche in virtù dell’alta posta in palio. Si trattava infatti di un importante scontro diretto nella parte bassa della classifica ed a portarlo a casa sono stati gli uomini di coach Caja, grande ex della partita dopo aver guidato l’UNAHOTELS in finale di Europe Cup la scorsa stagione. Per loro si tratta della seconda vittoria stagionale e gli consente di lasciare l’ultimo posto della classifica. Terzo ko di fila invece per la formazione di coach Menetti, ferma a quota 4 punti. Il miglior realizzatore del match sul parquet del PalaMangano, è Pinkins con 20 punti.

LA CRONACA – Match fin da subito bloccato e con le due squadre che fanno grande fatica a trovare la via del canestro. Reggio Emilia si sblocca solo dopo 4′ con Anim, ma neppure la squadra di casa riesce a trovare ritmo. Con il passare dei minuti il punteggio si muove, ma dopo i primi 10′ recita 16-11. Nel secondo quarto, Reggio Emilia cresce e trova il pareggio grazie a Strautins e Reuvers, ma la squadra di casa resta in vantaggio e, grazie ad una tripla di Imbrò nel finale, chiude la prima frazione avanti di quattro lunghezze.

Nella ripresa, Scafati allunga fino al +10, ma viene raggiunta e poi persino sorpassata dagli ospiti, trascinati dai soliti Strautins e Reuvers, oltre che da un instancabile Cinciarini. La squadra di casa però non si arrende, ma si affida a Stone, che in un quarto e decisivo parziale in cui si segna con il contagocce, realizza un paio di canestri di vitale importanza. Quelli decisivi arrivano dalla lunetta e portano proprio la sua firma. Vince Scafati 61-59 un match oggettivamente brutto e poco spettacolare. Poco male, visto che ciò che contava erano i due punti.

TABELLINO SCAFATI-REGGIO EMILIA

SCAFATI: Pinkins 20, Stone 16, Imbrò 10, Rossato 6, Lamb 3, Butjankovs 2, Logan 2, De Laurentiis 1, Thompson 1, Caiazza N.E., Monaldi N.E., Tchintcharauli N.E.

REGGIO EMILIA: Reuvers 18, Cinciarini 13, Strautins 10, Anim 9, Diouf 6, Olisevicius 3, Burjanadze 0, Stefanini 0, Cipolla 0, Vitali N.E.