Basket, Serie A1 2021/2022: Trento-Varese 84-90, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

Logo LBA Serie A

La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese 84-90, recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022. Pesantissima vittoria esterna per i lombardi, che guidati da un Keene da 31 punti conquistano due punti fondamentali per lasciare l’ultima posizione solitaria in classifica agganciando Cremona e Fortitudo Bologna. Trento si ferma invece, nonostante i 23 punti di Flaccadori e i 18 di Williams.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

La cronaca – L’inizio di partita è tutto di Trento, con un super Flaccadori che mette a referto 12 punti nel primo quarto. I padroni di casa si portano sul 16-6 in avvio, ma Varese non si scompone e ricuce il gap grazie a Keene e Reyes che consentono ai lombardi di chiudere il primo periodo in vantaggio 23-24. Andamento analogo anche nel secondo quarto, in cui Trento parte forte grazie a Mezzanotte e Saunders salvo poi essere raggiunta dagli avversari sul 42-42 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro in campo Trento trova un parziale da 6-0 in avvio di terzo quarto, ma per la terza volta il finale di quarto sorride a Varese e anche gli ultimi dieci minuti iniziano con una situazione di assoluto equilibrio (64-64). Caruso e Keene portano gli ospiti a +4 in avvio di ultimo periodo, ma Flaccadori riporta Trento sotto. Ancora Keene mette la tripla del 76-80 e soprattutto la bomba del 82-88 che di fatto fa scorrere i titoli di coda del match.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 2, Conti 3, Saunders 15, Ladurner 2, Caroline 1, Williams 18, Reynolds 12, Gaye, Morina, Zangheri, Flaccadori 23, Mezzanotte 7.

Openjobmetis Varese: De Nicolao, Vene 8, Virginio 2, Caruso 8, Keene 31, Beane 15, Sorokas 6, Reyes 17, Librizzi, Ferrero 3, Cane.