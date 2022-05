Basket Serie A1 2021/2022, Trento-Reggio Emilia 69-77: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders - Trento - Foto: olimpiamilano.com

La Dolomiti Energia Trentino cede 69-77 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia nella sfida valevole per la 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Molin iniziano alla grande, ma sperperano tutto il vantaggio acquisito nel primo periodo e incassano così la quarta sconfitta consecutiva. Tornano invece al successo gli emiliani, grazie ad una bella rimonta nella seconda metà di match. Il migliore tra i padroni di casa è Dominique Johnson con 12 punti, mentre tra gli emiliani spiccano i 22 punti di Andrea Cinciarini. Di seguito, la cronaca ed il tabellino della partita.

LA PARTITA

Bradford sblocca il punteggio dopo oltre due minuti di gioco (2-0) e lancia i padroni di casa (7-2). Gli emiliani reagiscono e impattano con il canestro di Cinciarini (7-7), rimanendo incollati agli avversari fino al 14-13. Nel finale però Trento allunga e chiude il primo quarto in vantaggio di cinque lunghezze (19-13). In avvio di secondo quarto Cinciarini risponde a Mezzanotte (21-15), ma la tripla di Johnson rilancia i padroni di casa (24-15) che scappano via. Cinciarini prova a scuotere i suoi con una tripla (34-20) ma Trento allunga ancora e chiude il primo tempo avanti 44-27.

Nel terzo quarto Larson prova a caricare gli ospiti (44-29), che recuperano (46-33) e con la tripla di Larson tornano sotto (46-43). I padroni di casa reagiscono (51-46), ma Reggio Emilia si riavvicina con la tripla di Hopkins (56-55) e chiude sotto di sole tre lunghezze (58-55). Nel quarto quarto uno scatenato Baldi Rossi trascina gli emiliani (58-60), Trento risponde e rimane in scia (62-63) ma nel finale perde contatto (64-69) e Reggio Emilia si prende la vittoria (69-77).

TABELLINO DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 69-77 (19-13, 25-14, 14-28, 11-22)

TRENTO: Johnson 12, Bradford 5, Reynolds 11, Flaccadori 11, Ladurner 2, Williams 6, Conti 9, Morina, Forray 8, Mezzanotte 5, Dell’Anna. All. Molin.

REGGIO EMILIA: Baldi Rossi 9, Strautins 13, Cinciarini 22, Johnson 2, Larson 13, Thompson 7, Hopkins 11, Crawford, Colombo, Soliani. All. Caja.