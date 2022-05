Basket Serie A1 2021/2022, Sassari-Virtus Bologna 108-73: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

La Banco di Sardegna Sassari batte 108-73 la Virtus Segafredo Bologna nel recupero della ventesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket maschile. Dopo un primo quarto equilibrato, gli uomini di coach Bucchi prendono in mano il gioco, incrementando sempre più il vantaggio. Gli emiliani, già certi di chiudere al primo posto la regular season, hanno probabilmente pagato le fatiche di Eurocup e non sono riusciti a tenere testa agli avversari. Agli ospiti non bastano i 21 punti di Niccolò Mannion, mentre tra i padroni di casa spiccano i 23 punti di Eimantas Bendzius (6/11 da tre). Di seguito, la cronaca ed il tabellino della partita.

LA PARTITA

Avvio contratto per entrambe le formazioni, che lavorano bene in difesa. Dopo due minuti ci pensa Kruslin a sbloccare il punteggio (2-0), con i padroni di casa che provano a scappar via (8-0). Shengelia sblocca la Virtus (8-2) che torna rapidamente in parità (8-8), dando il via ad un bel botta e risposta che si chiude sul 17-18 a favore degli ospiti a fine prima frazione. Nel secondo quarto Sassari infila una serie di triple (33-23) e Bologna fatica a rispondere (40-26). Nel finale gli ospiti provano a rilanciarsi (44-31) ma non riescono a ricucire e Sassari si trova a +12 a metà gara (47-35).

La Virtus ci riprova nel terzo quarto aprendo le danze con il canestro di Tessitori (47-37), ma i padroni di casa rispondono subito e con la tripla di Bendzius si portano a +17 (56-39). Sassari continua a macinare punti (81-53) e chiude la frazione avanti 86-55. Nel quarto quarto Cordinier prova a rilanciare la Virtus con una tripla (91-61) e gli ospiti accorciano (94-66), ma i sardi non rallentano (100-68) e volano verso la vittoria (108-73).

IL TABELLINO

TABELLINO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 108-73 (17-18, 30-17, 39-20, 22-18)

SASSARI: Devecchi, Treier 7, Gentile 10, Diop 8, Pitirra, Bilan 15, Logan 13, Robinson 8, Kruslin 13, Gandini, Burnell 11, Bendzius 23. All. Bucchi.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori 5, Mannion 21, Hervey 7, Ruzzier 2, Ceron 4, Pajola, Jaiteh 9, Shengelia 8, Hackett 4, Sampson 10, Teodosic, Cordinier 3. All. Scariolo.