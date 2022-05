Basket, Playoff Serie A2 2021/2022, Ravenna-Torino 82-71: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Logo LNP

L’Orasì Ravenna ha sconfitto la Reale Mutua Torino per 82-71, in occasione della gara-1 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Post-season iniziata nel migliore dei modi per i romagnoli, dopo la terza piazza conquistata in regular season nel Girone Rosso; padroni di casa in Romagna bravi a rispettare il pronostico contro la sesta forza del Girone Verde, con difficoltà soltanto durante le fasi iniziali e nel finale di partita. Netto successo propiziato, in termini di punti e personalità, principalmente da un Sullivan uomo-squadra; ben 27 punti e titolo da top scorer per il cestista casalingo, semplicemente inarrestabile in più frangenti. Menzione inoltre necessaria per De Vico, atleta di Torino, spesso letale da tre e in generale l’ultimo a mollare per i piemontesi. Primo atto della serie meritatamente a Ravenna.

INIZIO

Primo quarto partito con Torino immediatamente on fire al tiro, grazie a un Landi cecchino da tre e da uno Scott subito efficace in penetrazione: 0-5. Reazione di Ravenna sino al -1 sul 10-11 a metà quarto, grazie alla prestanza fisica da game-changer di Tilghman, efficace nel tramutare in oro il suo lavoro sporco. Super serie dei ravennati con Sullivan straordinario in solitaria e Cinciarini semplicemente letale da tre, prima per il 14-10 e poi per il 16-12. Vantaggio casalingo immediatamente colmato dalle triple splendide e concrete di De Vico e Oboe, che hanno fissato il punteggio sul 19-21 allo scadere. Secondo quarto con fuga repentina di Torino grazie a Pagani e De Vico, con quest’ultimo ancora ispiratissimo e collezionatore seriale di punti, quasi come fossero figurine; a metà quarto, schiacciata poderosa di Oboe e massimo vantaggio piemontese sul 23-34. Denegri e Tilghman hanno però rialzato le sorti di Torino capitalizzando il gioco corale di Ravenna, con Denegri-Cinciarini a firmare l’aggancio romagnolo, smorzato soltanto da un’iniziativa individuale di Scott; 35-36 all’intervallo.

SVOLGIMENTO ED EPILOGO

Terzo quarto iniziato con una tripla di Cinciarini a riaprire le danze, per il sorpasso ravennate sul 38-36. Fase buia di Torino e black-out infatti in ermini di punti, con il solo Davis a opporsi al periodo di magra; nel frattempo, un devastante Sullivan ha inanellato molteplici punti importanti, passando il testimone soltanto in un’occasione a Denegri per il 49-38. Nel finale, Gazzotti e Sullivan hanno esaltato il casalingo tenendo a bada il tentativo di reazione ospite, fissando il punteggio sull’eloquente 55-49, trasformato in 58-49 sul finire del quarto da una tripla di Cinciarini. Ultimo parziale di pura conduzione per Ravenna, con Sullivan inarrestabile in toto; i padroni di casa hanno mantenuto un costante vantaggio di +10, a partire dal 64-54, sebbene Torino abbia messo in pratica una risposta graduale e…quasi letale. Sorpasso infatti nelle fasi conclusive dei Piemontesi con un De Vico meraviglioso da tre (70-71), ma il talento di Sullivan ha riportato in alto Ravenna, consegnandole la vittoria in gara-1, soltanto parzialmente sofferta: 82-71.

TABELLINO ORASI RAVENNA-REALE MUTUA TORINO 82-71 (19-21; 16-15; 23-13; 24-22)

RAVENNA – Sullivan 27, Cinciarini 17, Denegri 12, Tilghman 11, Berdini 6, Benetti 4, Gazzotti 3, Simioni 2, Arnaldo 0, Laghi N.E. Ciadini N.E., Giovannelli N.E.

TORINO – De Vico 19, Alibegovic 11, Davis 9, Scott 8, Landi 8, Oboe 7, Pagani 3, Toscano 6, Pirani N.E., Raviola N.E.