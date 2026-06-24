Basket, NBA: AJ Dybantsa è la prima scelta al Draft, bene Ament, tutti i nomi

Il Draft NBA 2026 rispetta i pronostici della vigilia con la chiamata di AJ Dybantsa come prima scelta assoluta da parte dei Washington Wizards.

Il podio del Draft e le prime scelte assolute

Nella notte i Draft della NBA hanno sancite le scelte per le varie franchigie. I Washington Wizards che avevano la priorità assoluta scelgono AJ Dybantsa, ala piccola da 25.5 punti di media alla BYU e già MVP dei Mondiali Under 19 con gli USA.

Con la seconda scelta gli Utah Jazz prendono Darryn Peterson, play-guardia da 20.2 punti a Kansas che ha espresso chiaramente la preferenza per questa specifica destinazione.

Alla numero 3 i Memphis Grizzlies si assicurano Cameron Boozer, ala grande proveniente da Duke e figlio d’arte di Carlos Boozer.

Dietro di loro da segnalare i Chicago Bulls che selezionano Caleb Wilson come numero 4, mentre i Los Angeles Clippers scelgono Keaton Wagler alla numero 5. Completano la top 10 Mikel Brown Jr. alla numero 6 per i Brooklyn Nets, Darius Acuff Jr. alla 7 per i Sacramento Kings, Kingston Flemings alla 8 per gli Atlanta Hawks, Morez Johnson Jr. alla 9 per i Dallas Mavericks e Brayden Burries alla 10 per i Milwaukee Bucks. I Golden State Warriors chiamano Yaxel Lendeborg alla numero 11.

I cestisti internazionali e l’intreccio di mercato per Ament

Il primo giocatore europeo della lista è il centro spagnolo Aday Mara, che va agli Oklahoma City Thunder alla chiamata numero 12. Al numero 21 i Detroit Pistons scelgono il messicano Karim Lopez dai New Zealand Breakers, mentre i Los Angeles Lakers prendono lo spagnolo Sergio de Larrea direttamente dal Valencia Basket alla numero 25.

Ben figura anche il “nostro” Nate Ament, ala piccola con passaporto italiano scelta alla numero 13 dai Miami Heat, che però si trasferirà ai Milwaukee Bucks nell’ambito dello scambio per Giannis Antetokounmpo. Gli Charlotte Hornets si assicurano Hannes Steinbach alla 14 e Christian Anderson alla 18.

Dietro i Boston Celtics scelgono Chris Cenac Jr. alla 27, i Minnesota Timberwolves prendono Joshua Jefferson alla 28, i Cleveland Cavaliers mettono sotto contratto Alex Karaban come scelta 29 e i Dallas Mavericks chiudono il primo giro con Koa Peat alla numero 30.

Il secondo giro di scelte si terrà domani per evitare una notte troppo lunga.

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