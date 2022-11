Basket, le azzurre cercano il pass europeo. Lardo: “La Slovacchia gioca bene”

Domani sera, alle 19, al PalaBarbuto di Napoli la nazionale femminile di basket affronta la Slovacchia nel quarto impegno delle Qualificazioni europee 2023 (in Slovenia e in Israele, dal 15 al 25 giugno), con diretta su SkySportAction. Dopo il successo sulla Svizzera, la squadra di Lino Lardo, in testa al girone H a punteggio pieno, cerca la vittoria che darebbe la certezza della qualificazione, nel caso in cui le elvetiche nel pomeriggio perdessero col Lussemburgo. All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. Lardo però avverte: “La Slovacchia gioca bene, la partita dello scorso anno a Piestany ce l’ha dimostrato. E’ squadra esperta con lunghe atipiche, che hanno centimetri ma sono pericolose anche al tiro da fuori. Una formazione completa e certamente pericolosa. Per noi è una partita importante che ci potrebbe avvicinare in maniera decisiva alla qualificazione. Dobbiamo giocare 40 minuti con concentrazione e intensità, tenendo presente quanto di buono abbiamo fatto anche con la Svizzera”, ha dichiarato il tecnico.