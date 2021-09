Atletica, We Run Together: Polanco chiude i 100 metri in 10.21

by Sofia Cioli

Si è tenuto oggi l’evento We Run Together a Castelporziano (Roma), nel centro sportivo delle Fiamme Gialle, un pomeriggio di festa per le quattro medaglie olimpiche delle Fiamme Gialle Filippo Tortu, Antonella Palmisano, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, e le medaglie paralimpiche Ambra Sabatini e Martina Caironi, ospiti d’eccezione dell’evento organizzato con Athletica Vaticana e FIDAL Lazio.

E’ Wanderson Polanco il grande protagonista di giornata. Lo sprinter sardo, riserva con la 4×100 a Tokyo, ha chiuso i 100 metri con un ottimo 10.21 firmando il nuovo record personale dopo il 10.25 di Cagliari lo scorso 4 settembre, e tagliando il traguardo prima di Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), altrettanto splendido 10.23. Sotto i 10.30 anche il campione olimpico della 4×100 Patta con 10.27 e Luca Cassano con 10.28.

Nei 400 metri il terzetto delle Fiamme Gialle Alessandro Sibilio, Davide Re e Vladimir Aceti si presenta sul rettilineo finale praticamente unito, ma è il napoletano a trovare la chiusura più feroce in 46.20, davanti al primatista italiano Re (46.51) e a Vladimir Aceti (46.53). Al femminile, Chiara Gherardi (Fiamme Gialle) con 54.79 supera Raphaela Lukudo (Esercito, 55.34).

Nel salto in lungo, il finalista olimpico Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) atterra a 7,80 (+1.3). Bella prova per la sprinter Eleonora Ricci (Atl. Cascina) che nei 100 metri corre in 11.55 (+1.6) e batte la quattrocentista azzurra Rebecca Borga (Fiamme Gialle, 11.75). Nel rettilineo un 14.41 per l’oro paralimpico Ambra Sabatini seguita dall’argento Martina Caironi (14.48). Nei 1500 si impone con 4:15.36 Elisa Bortoli (Esercito) su Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera Friulintagli, 4:16.23).