Atletica, mamma Tamberi: “Gimbo è in vacanza. Nozze? Credo a settembre”

by Enrico Ricciulli

Gianmarco Tamberi - Foto Pagliaricci/GMT

Sabrina Piastrellini, madre di Gianmarco Tamberi, è stata eletta consigliera comunale in una lista civica di centro destra a Camerano (Marche). La donna, mamma della medaglia d’oro di salto in alto alle scorse Olimpiadi di Tokyo 2020, ha così commentato il suo nuovo ruolo a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1: “La lista è nata come civica, io non sono una politica, non sono una donna di centrodestra, semmai più di centro, ma non ho una tendenza politica. Se mio figlio ha votato per me? No, lui vive in un’altra città. Però è stato contento per me, mi ha detto ‘brava’. Se sono favorevole al governo Draghi? Abbastanza, anche se a volte non sono d’accordo”. Su suo figlio: “Gimbo in questo momento è in vacanza in Grecia a Santorini e a Rodi. Quando si sposerà? Credo a settembre dell’anno prossimo. E’ fidanzato da anni con una ragazza che adora”.