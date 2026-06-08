Stoccolma, Iapichino sfiora il colpo: seconda nel lungo, Werro firma un 800 storico

La quinta tappa della Wanda Diamond League, a Stoccolma, ha regalato risultati di altissimo livello e diverse notizie pesanti. In chiave azzurra, la copertina va a Larissa Iapichino, seconda nel salto in lungo per appena un centimetro. A livello internazionale, invece, la serata di ieri è stata illuminata dallo straordinario 1:53.98 della svizzera Audrey Werro negli 800 metri.

Iapichino cresce: 6.84 ventoso e vittoria sfiorata

Larissa Iapichino ha chiuso al secondo posto nel lungo con 6.84, misura leggermente ventosa con +2.1, e un 6.78 regolare realizzato in copertura. L’azzurra delle Fiamme Oro è stata superata solo dalla francese Hilary Kpatcha, vincitrice con 6.85 ventoso. Per la fiorentina resta comunque una prova incoraggiante dopo il debutto outdoot di Kewiao, dove aveva chiuso quinta con 6.69.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sua spalle si sono piazzate Nia Robinson, Monae Nichols, Agate de Sousa e Malaika Mihambo. Nei 100 metri Zaynab Doss ha terminato quinta in 11.22, mentre Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini hanno chiuso ottava e nona nei 1500.

Ferro da leggenda, Duplantis battuto dopo 40 vittorie

La prestazione clamorosa è arrivata dagli 800 femminili, con Udrey Farro capace di correre in 1:53.98, terzo tempo mondiale di sempre e record della Diamond League. Battuta Keely Hodgkinson, seconda con il record britannico in 1:54.33.

Grande sorpresa nell’asta: Armand Duplantis, davanti al pubblico di casa, si è fermato a 5.80 ed è stato sconfitto dall’australiano Kurtis Marschall, vincitore con 5.90. Tra gli altri risultati, successi per Cooper Lutkenhaus negli 800, Yared Nuguse nei 1500, Kenny Bednarek nei 200 e Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi.