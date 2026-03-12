Mondiali indoor di Torun, i 26 azzurri convocati: record di presenze, ci sono Furlani, Battocletti, Diaz, Fabbri e Dosso. Prima volta per la 16enne Doualla

Il direttore tecnico La Torre ha ufficializzato la lista per la rassegna iridata in Polonia dal 20 al 22 marzo: 13 uomini e 13 donne, stesso numero record dell’edizione di Parigi 1997. Kelly Doualla sarà la più giovane italiana di sempre in un Mondiale.

È ufficiale la lista degli azzurri per i Campionati Mondiali indoor di Torun (Kujawy Pomorze, Polonia), in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato 26 convocati, equamente divisi tra 13 uomini e 13 donne: è il record di presenze individuali italiane nei Mondiali al coperto, eguagliando il dato dell’edizione di Parigi 1997 (quando era presente anche una staffetta).

I big della spedizione azzurra

Nel team figurano i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Andy Diaz si presenta da campione mondiale indoor in carica del triplo, a dodici mesi esatti dal trionfo di Nanchino, mentre Andrea Dallavalle, argento mondiale di Tokyo, lo affiancherà nella stessa specialità.

Nel peso Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e attuale leader stagionale con 22,50 metri, è tra i principali candidati alle medaglie. Zaynab Dosso guida il settore velocità: la vicecampionessa iridata dei 60 metri è in testa alle liste mondiali dell’anno insieme a Julien Alfred con 6.99. Larissa Iapichino, campionessa europea indoor del lungo, e Lorenzo Simonelli, argento iridato a Glasgow due anni fa negli ostacoli, completano il quadro degli azzurri più attesi. Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5.000 e pluricampionessa europea, è invece la prima volta in un Mondiale indoor: gareggerà nei 3.000 metri.

Doualla, record di precocità

Da segnalare la prima convocazione in Nazionale assoluta per Kelly Doualla nei 60 metri, che con questa presenza diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara, sabato 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni.

La squadra completa

Uomini: Samuele Ceccarelli (G.S. Fiamme Oro Padova, 60m), Filippo Randazzo (G.A. Fiamme Gialle, 60m), Pietro Arese (G.A. Fiamme Gialle, 1500m), Federico Riva (G.A. Fiamme Gialle, 1500m), Oliver Mulas (Athletic Club 96 Alperia, 60hs), Lorenzo N. Simonelli (C.S. Esercito, 60hs), Christian Falocchi (G.S. Fiamme Oro Padova, alto), Mattia Furlani (G.S. Fiamme Oro Padova, lungo), Andrea Dallavalle (G.A. Fiamme Gialle, triplo), Andy Diaz Hernandez (G.A. Fiamme Gialle/Atl. Libertas Unicusano Livorno, triplo), Leonardo Fabbri (C.S. Aeronautica Militare, peso), Nicholas J. Ponzio (Athletic Club 96 Alperia, peso), Dario Dester (C.S. Carabinieri Sez. Atletica, eptatlon).

Donne: Zaynab Dosso (G.S. Fiamme Azzurre, 60m), Kelly A.M. Doualla (Pro Patria Milano Atletica A.S.D., 60m), Alessandra Bonora (G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica, 400m), Eloisa Coiro (G.S. Fiamme Azzurre, 800m), Laura Pellicoro (Bracco Atletica, 800m), Ludovica Cavalli (G.S. Fiamme Oro Padova/Bracco Atletica, 1500m), Marta Zenoni (Luiss SSD A R.L., 1500m), Nadia Battocletti (G.S. Fiamme Azzurre, 3000m), Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco, 3000m), Giada Carmassi (C.S. Esercito/Atl Brugnera PN Friulintagli, 60hs), Elisa M. Di Lazzaro (C.S. Carabinieri Sez. Atletica, 60hs), Larissa Iapichino (G.S. Fiamme Oro PD/Atletica FI Marathon S.S., lungo), Sveva Gerevini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica, pentathlon).